Milan-Roma, probabili formazioni: c’è Giroud, Mourinho con Belotti-Lukaku

Le probabili formazioni di Milan-Roma, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Milan-Roma. Il match - valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Il Milan è reduce dall'eliminazione rimediata ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La formazione di Pioli in campionato ha, invece, collezionato due vittorie negli ultimi due incontri disputati contro Sassuolo e Empoli. Leao e compagni occupano il terzo posto in classifica con un vantaggio di sei lunghezze rispetto alla Fiorentina quarta. Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

La Roma, proprio come i rossoneri, è stata eliminata ai quarti di Coppa dalla Lazio di Sarri. In campionato la squadra di Mourinho è reduce dal pareggio contro l'Atalanta di Gasperini. In attacco spazio a Belotti (Dybala infortunato) e Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori. Squalificati: -.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pisilli, Kristensen, Pellegrini, El Shaarawy, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Kumbulla, Ndicka, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: -.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Bercigli-Cecconi

IV uomo: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: La Penna

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita tra Milan e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.