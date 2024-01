Calciomercato Milan, accordo con il Como: Luka Romero in prestito ai lariani

Il Milan ha trovato un accordo con il Como per il prestito di Luka Romero. L'ala argentina finirebbe in Serie B

Il Como sta puntando tanto sul calciomercato. La formazione lariana vuole rinforzarsi per puntare alla promozione in Serie A. Accordo tra Milan e lariani, squadra di Serie B allenata da Cesc Fabregas, per il prestito secco di Luka Romero, esterno offensivo classe 2004 arrivato in estate a parametro zero.