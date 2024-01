Roma, Dybala: “Vittoria e qualificazione meritata. Lazio? Testa prima all’Atalanta”

Le parole dell'attaccante della Roma, Paulo Dybala, a margine del successo in Coppa Italia contro la Cremonese.

Autore del gol che ha permesso alla Roma di vincere e dunque di qualificarsi par i quarti di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, Paulo Dybala è intervenuto al triplice fischio della sfida contro la Cremonese per analizzare il momento vissuto dalla squadra attraverso i canali ufficiali del club capitolino.

"Sembrava che la Cremonese fosse il nostro punto debole, no? Credo che abbiamo sottovalutato un po’ la partita, non siamo stati cattivi. E anche se abbiamo avuto delle occasioni, non le abbiamo sfruttate. Il calcio è così: loro hanno avuto una possibilità e hanno segnato. Giocano bene, hanno un'idea di gioco, è una squadra bella da vedere, ma nel secondo tempo abbiamo reagito bene, abbiamo avuto anche altre possibilità e abbiamo meritato di vincere”.

"Credo che tutti siamo entrati bene, non solo io. Sono stati i tre cambi tutti insieme che, con la loro freschezza, hanno aiutato la squadra. Come ho detto prima, all'inizio e poi anche alla fine abbiamo avuto delle possibilità. E anche Azmoun è entrato molto bene, è un giocatore che ci dà molta carica, è molto positivo, è molto importante per noi. Credo che nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma poi nel secondo abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo meritato di vincere e di qualificarci”.

E adesso la Lazio nel quarto di finale."Adesso la Lazio, ma prima dobbiamo pensare all’Atalanta".

Ma questo quarto di finale non me lo puoi liquidare così.. Un Derby ai quarti è tanta roba."Sicuramente, per il calcio e per la gente sarà qualcosa di bello".

E per la Roma?"Dobbiamo pensare all’Atalanta e poi penseremo alla Lazio”.

