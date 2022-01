Milan-Roma, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Pioli. Mou punta su Abraham

Queste le scelte ufficiali di Pioli e Mourinho per un posticipo di Serie A che si preannuncia intenso a "San Siro"

Il posticipo delle 18:30 della ventesima giornata di Serie A è di pregevole fattura poiché si sfideranno a "San Siro" Milan e Roma . I rossoneri sono obbligati a tenere il passo della capolista Inter e soprattutto mantenere le distanze da Napoli ed Atalanta . I giallorossi, attualmente sesti in classifica, vogliono sorpassare almeno momentaneamente la Juventus in zona Europa League , aspettando il posticipo delle 20:45 proprio tra i bianconeri ed il Napoli.

Scelte obbligate almeno per la difesa per Pioli che in questi giorni ha perso tre tasselli a causa della positività al Covid-19, anche se tali identità sono rimaste private. Sarà inedita la coppia dei difensori centrali composta da Kalulu e Gabbia. La Coppa d'Africa ha tolto dalla disponibilità i mediani Kessie e Bennacer, pertanto ad affiancare Tonali ci sarà Krunic. I trequartisti che supporteranno Giroud, viste le condizioni non ottimali di Ibrahimovic, sono ormai un trio collaudato composto da Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers.