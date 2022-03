Milan, Pioli: “Derby ci ha dato forza. Ibrahimovic? A Napoli ci sarà”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida casalinga contro il Napoli

Mediagol ⚽️

Archiviato il derby di Coppa Italia contro l'Inter di martedì, il Milan si prepara a tornare in campo per affrontare il Napoli al "Maradona" in una sfida decisiva per il prosieguo della stagione. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico Stefano Pioli, ha presentato l'impegno che domani attenderà i suoi.

"C'è tutto dentro la partita, anche l'ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo e l'ambiente: sarà stimolante per il Napoli e anche per noi, sarà una partita da giocare per noi. l derby influirà in negativo? Niente, il derby ci ha dato energia piuttosto che togliercela. Siamo pronti per questa gara. Da qui al 22 maggio mancano 33 punti. Sarà una continua altalena. Nessuno vorrà scenderci e noi dobbiamo rimanerci sopra per lottare fino alla fine per le formazioni di vertice".

Sulle condizioni di Ibrahimovic: "Ibra sta meglio, si è allenato con noi sia ieri che oggi e probabilmente ci sarà domani".

Sull'atteggiamento del Milan: "Due settimane ti avrei detto qualcosa in più, ad inizio stagione ti avrei detto di sì. Abbiamo fatto un percorso e ora mancano 11 partite. Dobbiamo essere soddisfatti, ma da ora in avanti tutte le partite saranno dei crocevia e dovranno essere affrontate con tanta lucidità e convinzione. Il Napoli è in grande condizione, ha grandissima qualità ma ce l'abbiamo anche noi. Dobbiamo giocare con grande forza".