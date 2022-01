Milan, Pioli: “Brutto giocare con la Juventus senza tifosi. Ibrahimovic e Lazetic…”

Le dichiarazioni di Pioli, tecnico rossonero, a seguito dello 0-0 di Milan-Juventus, valido per la 23esima giornata di Serie A

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha commentato lo scialbo pareggio contro la Juventus a "San Siro" per 0-0 in conferenza stampa post partita.

“Non è stata la settimana più fortunata della nostra stagione. Non siamo stati avvantaggiati giocando quasi senza tifosi. Sicuramente il risultato parzialmente positivo è condizionato dal fatto di non aver ottenuto i tre punti nella partita precedente. Ho visto una squadra matura ed energica, peccato non aver trovato il gol. Abbiamo sempre sbagliato l’ultimo tocco, complice un campo che non ci ha consentito di esprimere al meglio il nostro gioco. Nelle ultime due partite abbiamo tirato in porta più di quaranta volte, poi alle volte manca la lucidità. Credo che i miei attaccanti torneranno a segnare a raffica molto presto. Ibrahimovic ha avuto un problema al tendine, mi ha detto che è stata colpa del terreno duro. Milan su Lazetic? Se arriverà cercherò di capire che giocatore sia. Se la società l’ha puntato vuol dire che è un calciatore di prospettiva”.