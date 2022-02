Milan, Leao: “Adoro il mio coro. Salernitana? Non era giornata ma con l’Udinese…”

L'attaccante del Milan Leao ha commentato il coro dedicatogli della curva rossonera, il pari con la Salernitana e la prossima con l'Udinese

"Voglio continuare così a fare bene e aiutare la squadra fino alla fine della stagione. Le mie giocate? Queste cose arrivano perché ho fiducia di fare la differenza in campo. Il coro 'Leao meravigliao' dei tifosi rossoneri? La cosa più bella di essere giocatore è quando i tifosi ti caricano in questo modo. Mi dà più fiducia e più forza di continuare a fare bene durante la partita. Voglio ringraziare tutti i tifosi. Con la Salernitana penso che abbiamo creato diverse occasioni ma non è stata la nostra giornata. Quando non si perde e si pareggia almeno facciamo punti per andare avanti in classifica. Nella prossima gara contro l'Udinese dobbiamo fare bene quello che abbiamo fatto nell’ultima partita, cominciare forte perché anche loro hanno giocatori forti e dobbiamo stare attenti. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: è un’altra occasione per fare punti e andare avanti".