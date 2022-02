Milan-Lazio, Sarri: “Coppa Italia competizione antisportiva. I sorteggi chi li fa?”

Il tecnico biancoceleste Sarri è intervenuto alla vigilia di Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia

"Lazio e Milan arrivano a questa partita con i presupposti giusti, loro hanno vinto il derby, match che dà tanta benzina. Noi veniamo da una vittoria importante contro la Fiorentina. Dispiace che la Coppa Italia sia una delle competizioni più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa quando viene fatto e da chi viene fatto. Ma questo è: una competizione per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Noi abbiamo fame e voglia contro una squadra che è in corsa per lo scudetto, ce la giochiamo a tutti i costi. Non ho idea sulla formazione al momento. Serve una partita senza condizionamenti, in campionato abbiamo perso in maniera netta, ma non ci deve condizionare. Voglio motivazione, loro sono in lotta per lo scudetto e magari la Coppa Italia può diventare un obiettivo secondario. Per noi invece non è così: siamo nella terra di nessuno, non possiamo scegliere una competizione e la Coppa Italia è un traguardo importante. Per ora spariamo tutte le cartucce in tutte le competizioni in cui siamo".