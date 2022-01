Milan, infortunio Ibrahimovic: ecco la diagnosi. Zlatan nel derby contro l’Inter…

Dopo l'uscita di scena in Milan-Juventus, Ibrahimovic ha riscontrato un'infiammazione al ginocchio. Pioli vuole recuperarlo per l'Inter

Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato il campo prima del previsto al 28' in occasione di Milan-Juventus della scorsa domenica, facendo preoccupare i tifosi rossoneri circa le condizioni del centravanti svedese.

L'infermeria del club di via Turati ha dato buone notizie, visto che nessuna lesione al tendine d'Achille destro di Ibrahimovic è stata riscontrata. Sky Sport sottolinea però l'infiammazione che lascia il fiato sospeso ai sostenitori milanisti, i quali dopo la sosta nazionali vorrebbero vedere l'ex PSG a disposizione del tecnico Stefano Pioli in occasione del derby contro l'Inter in programma il 5 febbraio. Lo svedese sarà valutato nuovamente nei prossimi giorni.