Lazio-Napoli 1-2, Fabian Ruiz segna al 90+4′! Super Insigne, agganciato il Milan

Insigne e Fabian Ruiz portano gli azzurri in cima alla classifica di Serie A. Lazio-Napoli finisce 1-2, Spalletti supera Sarri in extremis

Posticipo di altissimo livello in Serie A tra Lazio e Napoli allo stadio "Olimpico". Gli azzurri hanno trionfato allo scadere e sono la nuova capolista della Serie A, a pari punti con il Milan di Pioli ma avanti per differenza reti. Ampiamente superata la delusione in "Europa League" dopo il ko contro il Barcellona.

Al 64’ è arrivato il vantaggio dei partenopei con la firma splendida di Insigne servito in mezzo da Politano. Il destro rasoterra del numero 24 si è insaccato alle spalle di Strakosha. Al 69’ avrebbe trovato il gol del raddoppio il calciatore che in estate si trasferirà in Canada ma il VAR poco dopo ha annullato la rete per fuorigioco. Il pari della Lazio è arrivato all’89’ col sinistro al volo di Pedro che si è coordinato perfettamente e ha fatto secco Ospina. Centesimo gol in carriera per l'ex Barcellona e Chelsea. Quando la partita sembrava destinata al pareggio, al 90+4' Insigne ha ricevuto palla da Elmas ed ha smistato per Fabian Ruiz: col sinistro a giro da fuori area lo spagnolo difficilmente perdona. Il Napoli ritorna in vantaggio ed espugna l'"Olimpico", agganciando in classifica il Milan.