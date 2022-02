Inter-Milan, Pioli: “Che ridere la mia corsa al gol di Giroud! Ho fatto un fioretto”

Le dichiarazioni di Pioli dopo la vittoria in rimonta del Milan nel derby di Milano contro l'Inter, decisiva la doppietta di Giroud

"Ho rivisto la mia corsa dopo il gol del 2-1 e mi sono messo a ridere! Meglio non farle più queste cose ad una certa età, ma in quel momento era troppa la felicità. I miei ragazzi non mollano mai, adesso dobbiamo crederci ancora di più. Abbiamo i punti della passata stagione e gli ostacoli sono insormontabili soltanto per chi non pensa di poterli superare. Nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste. A volte Kessie non è stato servito adeguatamente, abbiamo sbagliato troppi passaggi e concesso molto. Nella ripresa abbiamo preso il predominio del campo e Diaz ha dato un contributo di freschezza ed energia. Ho giocatori che hanno coraggio, non hanno paura di affrontare i duelli e sono generosi. Per un allenatore è una grande soddisfazione vedere come la squadra resti fedele ai suoi concetti. Nel primo tempo abbiamo seguito poco Leao e s'è un po' innervosito, poi nella seconda parte della gara è stato molto più incisivo. Brahim sperava di giocate dall'inizio ma ha messo qualità nei minuti in cui è stato utilizzato. Fioretto in caso di vittoria del derby? Adoro fumare il mio sigaro toscano, ma ora per un mese non lo toccherò!".