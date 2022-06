Inter, Marotta: “Lukaku-Dybala nostri obiettivi, noi buttati a capofitto. Lautaro…”

A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva di mercato, l'ad dell' Inter Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 per fare il punto sulle prossime mosse del club nerazzurro per rinforzare i propri reparti.

"Oggi no, con il ds Piero Ausilio abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto degli equilibri economico finanziario, all'insegna della sostenibilità. Ci sono sondaggi e trattative, bisogna tentare tutte le strade senza avere la paura di fallire. La pista Lukaku è percorribile, non mi nascondo. Ma dobbiamo ancora valutare se possiamo definirla o meno. Lui e Dybala sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma dobbiamo valutare se c'è la congruità finanziaria. Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa è già competitiva".

Marotta ha poi allontanato i rumors di mercato su Lautaro: "Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la campagna trasferimenti e abbassare il livello dei salari. L'obiettivo è costruire una squadra forte, Lautaro in questo momento è un elemento indispensabile per perseguire questi obiettivi".