Inter-Empoli, formazioni ufficiali: Dimarco e Bajrami dal 1′, Correa-Dzeko…

Le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, primo anticipo della 36a giornata di Serie A, in programma alle 18:45

Gara e due volti a "San Siro", l'Inter obbligato a vincere per continuare a credere nello scudetto nonostante i due punti di distanza, l'Empoli già salvo non ha pensieri per la testa. La compagine di Inzaghi e gli azzurri si affrontano nel primo dei due anticipi del venerdì di Serie A, valevole per la 36a giornata. Di seguito le formazioni ufficiali del match: