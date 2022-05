Inter-Empoli 4-2, Inzaghi suda ma rimonta con Lautaro. Sorpassato il Milan in vetta

Sotto di due gol, l'Inter è riuscita a ribaltare l'Empoli grazie all'autogol di Romagnoli, la doppietta di Lautaro e la firma di Sanchez.

Vittoria importante per Simone Inzaghi, dopo un inizio di partita disastroso con un Empoli che ha rischiato di prendere il largo. L'Inter sorpassa momentaneamente il Milan in cima alla classifica portandosi a quota 78, contro i 77 punti dei rossoneri. La formazione di Pioli, tuttavia, deve ancora scendere in campo in questa giornata di campionato contro l'Hellas Verona.

Inizio di partita in salita per l'Inter che ha subìto a freddo il gol dell'ex da parte di Pinamonti, il quale al 5' ha bucato Handanovic con una spaccata vincente. Dopo un rigore prima concesso e poi revocato dal VAR per un presunto fallo su Barella, l'Empoli ha trovato il gol del raddoppio al 28': grande inserimento di Asllani a ricevere una verticalizzazione alta a cui poi è seguita la conclusione smorzata col destro comunque efficace per superare Handanovic. Inutile il tentativo di Skriniar di salvare il pallone sulla linea. L'Inter è riuscita a reagire recuperando la partita negli ultimi cinque minuti del primo tempo. L'autogol di Romagnoli ha rimesso in partita i nerazzurri, con il cross potente di Dimarco deviato in rete al 40'. Pochi minuti più tardi, Calhanoglu ha servito un pallone morbido a Lautaro Martinez che è stato scaricato di potenza in rete dall'argentino. Al 67' i nerazzurri hanno completato la rimonta ancora una volta con Lautaro, abile ad insaccare dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Nei minuti di recupero, dopo un palo colpito da Dzeko, l'Inter ha chiuso la partita con Sanchez.