Gosens: “Spiego mio no al Newcastle e mio sì all’Inter. L’addio all’Atalanta… “

Le parole dell'esterno ex Atalanta, Robin Gosens, sul suo approdo all'Inter

“È successo che c’è stato il mio trasferimento meraviglioso all’Inter, che io considero incredibilmente bello. Se ero d’accordo con il Newcastle? Così sembrerebbe. Ne hanno scritto così in tanti, come meglio credevano. Sì, ho avuto un’offerta, ma l’ho rifiutata. Non ho mai detto sì. Mi stupisco sempre di come alcune cose vengano discusse telefonicamente in maniera discreta da entrambe le parti e poi in qualche modo vendono fuori. Si dice sempre: “Ce lo teniamo per noi”. E un’ora dopo lo leggi su Internet. Questo è il mio enigma. Ci ho pensato al Newcastle, ma non l’ho mai preso effettivamente in considerazione. Ogni volta che devo prendere una decisione mi faccio sempre una lista di pro e contro. E guardo cosa pesa si più. Nei pro c’erano un contratto importante e la Premier Legaue, nei contro c’erano però troppi punti. Avrei compromesso i miei obiettivi sportivi. Credo sia umano averci riflettuto. Andare a fare lo stesso lavoro con uno stipendio più remunerativo? Indicatemi qualcuno che direbbe subito no, grazie. Non si tratta solo di me. Con quei soldi avrei probabilmente potuto mantenere la mia famiglia ancora per un paio di generazioni. Se ho rinunciato alla valigia piena di soldi? Mi piacerebbe alla fine della mia carriera guardarmi allo specchio e poter dire: Ho ottenuto il massimo dalla mia carriera sportiva. Con il Newcastle questa sensazione non l’ho mai avuta fin dall’inizio”.