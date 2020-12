Golden Boy 2020, Tonali miglior giovane d’Italia: “Andare al Milan un’emozione unica. Ibra? E’ unico sotto un aspetto”

Sono molto contento per questo premio, adesso viene il bello.

Queste le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan premiato come miglior giovane d’Italia al Golden Boy 2020. Il giovane classe 2000 rossonero è stato intervistato subito dopo il conseguimento di questo importante riconoscimento, sembrando davanti agli occhi di giornalisti e addetti ai lavori visibilmente emozionato. Nel suo intervento ha voluto sottolineare le sensazioni successive al suo approdo a Milano, mettendo in evidenza retroscena e particolari alquanto curiosi: “Il passaggio al Milan in estate è stata una delle cose più belle che ho vissuto, speriamo di continuare su questa strada. La chiamata a Gattuso? Non gli ho chiesto il permesso per il numero di maglia ma mi ha dato parecchi consigli, appena ha risposto alla chiamata aveva già capito il contenuto”.

Tonali ha poi fatto una battuta su un eventuale convocazione da parte del C.t. Roberto Mancini per l’Europeo itinerante previsto all’inizio di giugno: “Sarebbe un onore essere parte dei 23, ma per arrivare in estate è lunga. Bisogna essere concentrati prima per il proprio club”.

Il numero 8 milanista ha poi concluso parlando della figura di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic, veri e propri punti di riferimento all’interno dello spogliatoio: “Col mister ho un grande rapporto, è una persona fantastica. Pioli è il nostro capobranco, ogni tanto alza un pò i toni e l’asticella ma è giusto così. Gli vogliamo bene e ci fidiamo di lui. Ibra? Vive molto i compagni nello spogliatoio. Sembra una persona che si isola ma è il nostro leader dentro e fuori dal campo”.

