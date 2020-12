Europa League, il sorteggio dei sedicesimi di finale: ecco le avversarie di Milan, Napoli e Roma

Non solo la Champions League.

Alle ore 13, in quel di Nyon, è andato in scena il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League.

Tre le squadre italiane presenti nell’urna: Milan, Napoli e Roma. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno prossimamente la Stella Rossa, mentre la squadra di Rino Gattuso dovrà affrontare il Granda. La Roma, infine, dovrà vedersela con l’Sc Braga.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti: