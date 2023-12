Genoa-Inter, Inzaghi: “Pareggio giusto ma volevamo vincere. Cammino difficile”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro il Genoa di Gilardino

Termina uno dei due anticipi della diciottesima giornata delle 20:45 tra il Genoa e l'Inter. 1-1 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Simone Inzaghi. Ecco le parole:

STANCHEZZA - “Sapevamo che partita andavamo ad incontrare. Il Genoa sta bene fisicamente e mentalmente, è stata una partita combattuta. Le due squadre hanno giocato bene nel primo tempo, dopo aver trovato il vantaggio non posso rimproverare nulla ai ragazzi però non dovevamo consentire al Genoa di segnare nel recupero permettendo loro di tornare in partita. I ragazzi hanno messo tutto, chiudiamo il 2023 con un’ottima classifica ma sappiamo che ogni partita porta insidie come questa”.

PAREGGIO - “Sì, ma volevamo vincere tutti. Le partite si decidono sugli episodi: non avevamo mai preso gol da palla inattiva, dovevamo difendere meglio su quell’azione e il secondo tempo sarebbe stato diverso. Nella ripresa abbiamo mosso palla diversamente, abbiamo avuto una bella occasione con Acerbi dove è stato bravissimo il portiere, poi abbiamo preso due ripartenze ma siamo stati bravi a rimediare. Il campo era pesante per ambedue le squadre”.

CENTROCAMPO HA SOFFERTO INTENISTA' - “Sì, abbiamo trovato una squadra molto intensa che difendeva medio-bassa. Dovevamo muovere la palla più velocemente, cosa che facciamo di solito ma stasera abbiamo avuto difficoltà per le qualità dell’avversario e per il campo. Evidenziamo anche i meriti del Genoa che ha fatto un’ottima gara”.

ASSENZE - “Non deve essere un alibi. Avevamo fuori anche Dimarco e Cuadrado, spero che due possano rientrare col Verona. Ma senza di loro col Lecce abbiamo fatto benissimo poi abbiamo affrontato una squadra in salute che ha perso in casa solo con la Fiorentina. Noi non siamo riusciti a venirne a capo”.

INTER 2024 - “Che mantenga compattezza e voglia. Non siamo ancora a metà del percorso, abbiamo fatto bene sin qui ma il cammino sarà lungo e difficile come per tutte le squadre, lì dovremo essere più bravi”.

