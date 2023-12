Serie A, 19a giornata: il Genoa ferma l’Inter al Ferraris. Ok Lazio con Frosinone

Il 2023 dell'Inter si chiude con un pareggio a Marassi contro il Genoa. Il primo tempo scivola via quasi tutto senza grandi occasioni da gol, poi Arnautovic trova il vantaggio al 42' dopo il palo di Barella, ma dura poco. Nel recupero, infatti, arriva subito il pari di Dragusin. Nella ripresa ci provano Vasquez e Arnautovic, Martinez salva su Acerbi ma non cambia il risultato: finisce 1-1, nerazzurri a +5 sulla Juventus. Rischia grosso la Lazio che gioca un primo tempo di dominio senza riuscire a concretizzare l'enorme mole di gioco prodotta. Nella ripresa la squadra di Sarri va sotto: fallo di mani in area di Guendouzi e rigore trasformato dal solito Soulé. La Lazio prova a scuotersi e trova il pareggio con un colpo di testa di Castellanos. Dopo nemmeno 2' arriva il vantaggio di Isaksen. Nel finale la chiude Patric dagli sviluppi di un angolo. Biancocelesti a 27 a -1 dal Napoli.