Fiorentina-Milan, Gabbia e Ibrahimovic dal 1′: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dell'anticipo del sabato serà che vedrà sfidarsi Fiorentina e Milan in un match che si prospetta rovente

Fiorentina e Milan si sfidano nell'anticipo del sabato sera. Match che si prospetta rovente tra due squadre che stanno ben figurando in questo avvio di stagione. Rossoneri che proveranno in tutti i modi a portarsi in testa alla classifica in solitaria in attesa del big match di domani tra Inter e Napoli. Toscani che invece dal canto loro prveranno a dare continuità, con Italiano che sta plasmando sempre di più la sua rosa, togliendosi soddisfazioni importanti.