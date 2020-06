FIGC, il professor Salini: “Ripresa Serie A? Il campionato finirà. Gravina è stato uno stimolo”

Vincenzo Salini fa chiarezza.

La settimana scorsa il Governo italiano, dopo mesi di dialogo con la FIGC, AIC e le varie Leghe, ha finalmente dato l’approvazione per la ripresa dei campionati di Serie A e Serie B, che ripartiranno ufficialmente dalle ultime settimane di giugno a condizione di rispettare tutte le norme presenti nel protocollo stilato dalla Federazione.

Uno dei punti più discussi di tale documento è quello relativo alla quarantena obbligatoria a cui dovrà essere sottoposta una squadra nel caso in cui anche un solo giocatore risultasse positivo al tampone per il Coronavirus. A chiarire tale scenario è intervenuto il professor Vincenzo Salini, membro della commissione medico-scientifica della FIGC, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante un’intervista concessa ai microfoni di Radio Marte:

“Dopo tanta difficoltà, ora dal punto di vista medico il percorso è sicuramente in discesa, ci sono condizioni cliniche ed epidemiologiche che ci fanno pensare che il virus stia scemando. Il Professor Zangrillo, mio collega al San Raffaele, si è esposto in maniera molto importante negli scorsi giorni. Credo che il campionato possa finire, le squadre sono organizzate. Rimane il problema in caso di isolamento con il nuovo positivo. Con un contagiato si ferma tutto? Se si dovesse fermare più di una squadra sì, con una sola probabilmente ci sarebbe ancora lo spazio per concludere, ma queste decisioni non spettano a me. L’umore in commissione? Dal punto di vista medico nel periodo più difficile ci sono state voci discordanti sull’idea di riprendere, ma dalla prima riunione nella quale è stato presente Gravina c’è stato un cambio di direzione, già ad aprile il presidente ribadì la ferma idea di voler finire il campionato. Questo per noi è stato uno stimolo“.

