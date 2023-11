Empoli, parla Andreazzoli: “Non so se l’ultima panchina sarà qui. Con Spalletti…”

Aurelio Andrezzoli, mister dell'Empoli, a pochi giorni dal compiere 70 anni, ha rilasciato dichiarazioni sul tecnico Luciano Spalletti

⚽️

L'Empoli è impegnato nella lotta per non retrocedere. La formazione toscana si trova terzultima con soli sette punti conquistati, gli stessi dell'Udinese avanti solo per la differenza rete. Nel prossimo match gli azzurri affronteranno i ciociari in un match che risulta importante e dove bisognerà fare risultato. Domenica, oltre al match in campionato, sarò un giorno importante. Infatti Aurelio Andreazzoli festeggerà i 70 anni e lo farà in ritiro con l’Empoli, impegnato il giorno dopo a Frosinone. Il mister ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"Non riesco a pensare di essere così adulto. A volte ragiono ancora come un 18enne, altre come un 30enne. A Empoli il mio ultimo ballo? Mi sono scoperto bugiardo in passato già un paio di volte: taccio. Mi piace la soddisfazione di essere apprezzato per ciò che faccio e per come mi comporto. Alla mia età non hai paure, solo speranze e obiettivi. E io voglio fortemente la salvezza".

CHIACCHIERATE CON SPALLETTI - "Purtroppo brevi e saltuarie. Abbiamo passato tanto tempo insieme, mi manca vivere il nostro rapporto, ma il sentimento è rimasto. Un sentimento fortissimo. Ho perso i miei fratelli, Luciano è come se lo fosse".

GUSTO PER IL BELLO - "Credo sia innato. Se la partita non mi piace, non mi dà gusto nemmeno se vinco. Io faccio pochi gesti rispetto ai miei colleghi durante la partita, perché mi piace guardarla. E spesso me la godo, se fatta come dico io".

