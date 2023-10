Fiorentina-Empoli, Andreazzoli: “Vogliamo misurarci senza timori” E su Italiano…

"Ci dà la possibilità di misurarci, che è quello che vogliamo fare: per crescere bisogna confrontarsi contro le squadre più forti di te. E affrontiamo di sicuro una squadra più brava di noi. Siamo la peggior squadra d'Europa. Ne faremmo volentieri a meno ma è pur sempre un record e ce lo teniamo stretto... Per ora. Stiamo già lavorando per cancellare questa casella, i ragazzi sono stati bravi ma probabilmente non fortunati. Cosa direi a Vincenzo Italiano? Che è stato bravo nelle decisioni che ha preso e nella continuità che è riuscito a dare alla sua squadra perché la Fiorentina migliora sempre. La Fiorentina che Empoli trova? Un Empoli che si vuole misurare senza timori reverenziali. Dobbiamo sfruttare l'occasione per crescere. Viola Park? Sono curioso di vedere questa eccellenza a livello europeo. Invece di vedere un museo mi piacerebbe più vedere un centro sportivo di questo livello".