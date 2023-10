Italia-Norvegia U21, Nunziata: “Fatta prestazione, messo intensità. Baldanzi…”

L'Italia U21 ha battuto la Norvegia nel match di oggi delle ore 17:45 2-0 grazie ai gol di Baldanzi, poi uscito per infortunio, e di Esposito. Con questo successo gli azzurrini si trovano al secondo posto con sette punti conquistati in tre gare e ancora zero gol subiti. Carmine Nunziata, commissario tecnico, è intervenuto a Rai Sport dopo la vittoria contro: "C'è soddisfazione, abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo tenuto i ritmi alti e riconquistato tanti palloni, così è venuta fuori una vittoria meritata. Abbiamo messo l'intensità giusta e abbiamo ottenuto i tre punti.