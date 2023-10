Venezia, Pierini: “Ecco cosa ci siamo detti dopo la sconfitta contro il Palermo”

"Dopo aver perso 3-1 in casa per mano del Palermo, con il mister e tra di noi giocatori ci siamo guardati negli occhi dicendoci che avremmo dovuto reagire subito, tutti insieme e da vera squadra. Possiamo dire di esserci riusciti". Lo ha raccontato Nicholas Pierini, intervistato ai microfoni di "Radio Sportiva". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Venezia, reduce dalla vittoria conquistata contro il Parma al "Penzo" prima della sosta per gli impegni delle Nazionali: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Paolo Vanoli, a quota diciotto punti in classifica, alla prossima gara di campionato in programma domenica 22 ottobre sul campo della Reggiana.