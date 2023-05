Empoli-Juventus, probabili formazioni: Caputo titolare. Out Di Maria, ok Milik

La Juventus è reduce dalla sconfitta contro il Siviglia in semifinale di Europa League. I bianconeri occupano la seconda posizione in classifica ma sono in attesa della sentenza della Corte Federale che sancirà la penalizzazione del club per il caso plusvalenze. Non sarà semplice per i ragazzi di Allegri isolarsi dalle vicende extra-campo ma il tecnico bianconero ha ribadito in conferenza l'importanza della posta in palio: “Lo spirito deve essere di una squadra che deve avere una reazione all’eliminazione dall’Europa League. Dobbiamo mantenere e difendere il secondo posto in classifica che è un risultato importante visti gli ultimi due anni”.