Coronavirus, Thiago Silva duro: “Momento di riflessione, non siamo in vacanza. Francia? Non è riuscita a proteggersi, Macron…”

Thiago Silva ha lasciato Parigi.

L’emergenza Coronavirus non concede nessuna sosta ai paesi del Vecchio Continente che, per arginare la diffusione del Covid-19, stanno adottando misure sempre più stringenti. Un provvedimento che non ha fermato i giocatori del PSG alcuni dei quali, dopo lo stop del campionato e degli allenamenti imposto dal Governo, hanno deciso di lasciare la Francia per raggiungere i propri paesi d’origine. Tra questi anche l’ex Milan Thiago Silva che, nella giornata di ieri, è volato in Brasile dalla sua famiglia

“Sono arrivato mercoledì dopo un volo piuttosto tranquillo. Qui – ha ammesso il giocatore ai microfoni di “SporTv” – sono in quarantena è una situazione che non è facile ma l’essere umano ha una capacità di adattamento notevole (…). Non siamo in vacanza, è un momento di riflessione. Abbiamo tutti paura di quel che sta succedendo. Il presidente Macron si è ispirato alla situazione in Italia per adottare le misure di contenimento”.

Il difensore si è infine espresso sulle misure recentemente adottate dalla Francia per contrastare l’emergenza Coronavirus: “Ma pur essendo attenta a ciò che stava accadendo nel paese vicino, la Francia non è riuscita a proteggersi. In Brasile potremmo avere ancora tempo. Spero che la crisi non sia così violenta come in Europa. È la nostra speranza. Spero che le persone diventino presto consapevoli della gravità della situazione. Spero che le spiagge si svuotino. Queste non sono vacanze scolastiche. È un momento di riflessione. Devi rimanere a casa sperando che tutto torni alla normalità il prima possibile”.