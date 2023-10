Corini: “Deve esserci voglia di calcio propositivo. Totti, Del Piero e Baggio…”

Sui numeri dieci: " Totti ? Straordinario, goleador, una visione di calcio totale, da pallone d’oro. Era emozionante affrontarlo perché la sua qualità era immensa. Del Piero ? Lo paragono a Francesco, un grandissimo finalizzatore. Baggio ? La qualità la conosciamo tutti, ma anche la perseveranza ad affrontare molti infortuni che condizionano. Trovava mille soluzioni per andare a fare gol. Mancini ? Un visionario, già alla Samp giocava da finto nove, metteva filtranti incredibili, uno anche a me di tacco che non posso dimenticare e grazie al quale feci gol al Brescia. Chiesa ? Era anche più giovane di me quando arrivai alla Samp, ma il talento era già incredibile. Destro, sinistro, grande frequenza di passo. Si specializzò prima da punta esterna, poi da seconda punta segnando tantissimo. Un po’ l’evoluzione che sta avendo suo figlio Federico con Allegri alla Juventus ".

Sul ruolo del play: "Nel ruolo del play moderno, abbiamo avuto due giocatori straordinari come Jorginho e Verratti. Personalmente non mi rivedo in Barella per la sua attitudine offensiva e il suo essere interno qualitativo, un calciatore che va a giocare tra le linee e s’inserisce. Nella mia evoluzione ha inciso molto Guidolin che mi spinse a occupare spazi diversi in mezzo al campo, liberandomi dai vincoli del regista. Sono cose che impari e cerchi poi di trasmettere. C’è sempre un’evoluzione migliorativa a qualsiasi età, per cui cerco serve di lavorare individualmente sui calciatori per migliorare più rapidamente il collettivo".