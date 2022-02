Calciomercato Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini. Arriva Giovinco svincolato

Per Gabbiadini la Serie A 2021/2022 è già terminata. La Sampdoria pesca dal mercato degli svincolati l'ex Juventus Giovinco, atteso a Genova

Se da una parte i tifosi della Sampdoria possono essere contenti della vittoria più che convincente dei blucerchiati la scorsa domenica contro il Sassuolo, con la compagine di Giampaolo che ha demolito quella di Dionisi con un sonoro 4-0, dall'altra non arrivano buone notizie dall'infermieria. Questo il comunicato ufficiale del club genovese: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno intanto confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo".