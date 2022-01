Calciomercato Sampdoria, nel mirino non solo Sensi. Ai blucerchiati piace Castillejo

Dopo la sconfitta con lo Spezia, la Sampdoria di Giampaolo vuole impegnarsi sul calciomercato. Gli obiettivi sono Sensi, Abiri e Castillejo

Dopo il gol decisivo contro l' Empoli che ha condotto l' Inter ai quarti di finale di Coppa Italia , sembrava che tra la società nerazzurra e Stefano Sensi potesse ricominciare una nuova storia, come confermato dallo stesso tecnico Simone Inzaghi . Nonostante ciò, il centrocampista ex Sassuolo sembrerebbe ancora deciso sulla propria posizione di cambiare aria per un minutaggio migliore e la pista che lo porterebbe ad essere un nuovo giocatore della Sampdoria , seppur in prestito, non sembrerebbe essere ancora tramontata. Il classe '95 è ancora fortemente desideroso di approdare a Genova .

Un altro obiettivo della società blucerchiata, sotto la nuova gestione di Marco Giampaolo che tuttavia non ha ricominciato al meglio il suo cammino in Liguria dopo la sconfitta nel derby contro lo Spezia, è quello di Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe 1996 attualmente in forza all'Ascoli. Come evidenziato da TuttoMercatoWeb, ci sono anche nomi più altisonanti nella lista dei desideri della Sampdoria e che provengono da altre big della Serie A. Nel mirino dei blucerchiati sarebbe finito anche Samu Castillejo, esterno d'attacco del Milan che però non è mai del tutto "esploso" con la maglia rossonera. Lo spagnolo ex Villarreal ha ancora un anno e mezzo di contratto che lo lega con il club di via Turati ma anche lui, come Sensi, potrebbe passare da Genova per rimettersi in gioco.