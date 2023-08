Calciomercato Sampdoria, Facundo Gonzàlez dalla Juventus: vicino colpo top per Pirlo

Il calciomercato della Sampdoria è in continua evoluzione con la società blucerchiata che vuole mettere a disposizione gli ultimi tasselli per completare il mosaico a disposizione di Andrea Pirlo. Dopo aver acquistato giocatori esperti, l'attenzione della società genovese si è spostata sugli under e in questo ambito rientra l'operazione Facundo Gonzàlez. Il giovane difensore centrale uruguaiano classe 2003 ex Valencia, è stato acquista dalla Juventus intorno ai 2 milioni di euro con 1 milione di bonus e una clausola sulla possibile futura rivendita del talento. Il talento è un tifoso bianconero sin da piccolo e il suo idolo è il connazionale Montero. Uno dei fratelli di Facundo, il più grande, ha pubblicato sul suo Instagram una foto con il classe 2003 da piccolo con addosso la maglia della Juventus e un'altra con lui dopo la foto della firma. Gonzàlez vuole mettersi in mostra in Serie B per convincere Allegri e in futuro poter indossare la maglia bianconera. ll jolly difensivo, che si è messo in mostra con la squadraB della società spagnola, e che nel Mondiale U20 che si è disputato lo scorso luglio in Argentina ha trascinato la compagine sudamericana alla vittoria del torneo, ha firmato un contratto con la società bianconera fino al 2026. Numerosi club si sono mostrati interessati all'acquisto del jolly difensivo che la Juventus vuole cedere in prestito per fargli acquisire minutaggio ed esperienza.