Calciomercato Salernitana, Defrel nel mirino di Sabatini: occhio anche al Cagliari

In esclusiva "TuttoMercatoWeb" indica la strategia della Salernitana gestita da Walter Sabatini, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Idee chiare e mosse oculate per colmare le lacune in rosa e potenziare ulteriormente un organico già allestito in estate per salvare la categoria. Il noto giornale online fa una panoramica su uno dei profili sul taccuino ad oggi del management granata, con in primis l'elemento potenzialmente idoneo a raccogliere l'eredità di Boulaye Dia destinato a cambiare maglia. Società campana che punta a monetizzare parecchia dalla cessione a titolo definitivo dell'ex Villareal, cercato in estate dalla Premier League e non solo. Stando a ciò che riporta TMW, il club del patron Iervolino è interessato all'attaccante del Sassuolo Greoire Defrel. La Salernitana, insieme al Cagliari, ha effettuato i primi sondaggi con i neroverdi, che potrebbero anche lasciare andare l'ex Roma in questo mercato. Il contratto di Defrel con gli emiliani scadrà il prossimo 30 giugno, quindi la compagine di Squinzi potrebbe decidere di cederlo a titolo definitivo per evitare di perderlo a parametro zero. In caso di addio, il Sassuolo valuterà poi possibili nuovi arrivi in attacco.