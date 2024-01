Lauria: “Parma e Pecchia top. Promozione? Occhio a Palermo e Cremonese”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Parma: "Il pericolo può essere rappresentato dalla modalità di gestire un momento negativo".

"Valuto il girone d'andata del Parma molto interessante e positivo. La squadra crociata ha dimostrato di avere un'idea ben chiara, il primo posto in classifica lo dimostra. La rosa del Parma sta prendendo sempre più valore: i giovani giocatori stanno crescendo sempre di più". Lo ha detto Fabio Lauria, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Fra i temi trattati dall'ex attaccante del Parma anche le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Fabio Pecchia in campionato, con i crociati che si sono di recente laureati campioni d'inverno.

MERCATO - "Sono del parere che c'è sempre qualcosa che si può migliorare, nella vita tutto si può sempre migliorare. Tuttavia il mercato di gennaio è un po' complicato: a volte non si deve rischiare di far più danni che benefici. Credo che il Parma abbia degli ottimi dirigenti, che abbiano valutato la situazione insieme a Pecchia. E' difficile dire in questo momento se c'è qualcosa da migliorare in virtù degli ottimi risultati ottenuti nel girone d'andata. Il Parma è già una squadra forte che ha un'identità importante. Se proprio si dovesse migliorare qualche aspetto, occorrerebbe farlo con i giusti propositi".

LA SOSTA - "Penso che i crociati si siano impegnati, hanno avuto anche un bel cammino in Coppa Italia. Credo che la pausa invernale sia stata importante anche per ricaricare le batterie a livello mentale più che fisico. Nel momento in cui si fa una simile scalata, tenere sempre alta la concentrazione non è semplice in un campionato così lungo come quello cadetto. Credo che questa sosta sia arrivata al momento giusto. Ora occorre essere carichi per affrontare questo nuovo anno, a cominciare dalla partita al Tardini con l'Ascoli, in programma domenica 14 gennaio".

L'ATTACCO -"Il reparto offensivo crociato è assolutamente completo in tutte le caratteristiche: è un mix di velocità, tecnica, senso del gol. Quello del Parma è il miglior attacco della Serie B. Ci sono giocatori interessanti: Man sta facendo vedere il suo valore. Al momento ci sono giocatori che stanno facendo la differenza e stanno tirando fuori tutto il proprio potenziale. E' veramente difficile fare il mercato di gennaio. Questo è frutto del lavoro che è stato fatto da quando Pecchia è arrivato a Parma. Non occorre dimenticare che se quando non si subisce gol il merito è di tutta la squadra, così quando si realizza un gol il merito è della squadra. Io credo che l'attacco del Parma meriti questa classifica. Quello crociato è il miglior attacco e lo ha dimostrato per ciò che si è visto in campo".

RITORNO -"In una stagione la cosa più importante è saper gestire i momenti negativi. Nel girone d'andata il Parma non ha avuti momenti negativi, c'è stata qualche battuta d'arresto, ma poi tutto è tornato alla normalità. Sono state gestite bene tutte le situazioni. In una stagione lunga, come quella cadetta, possono esserci i momenti negativi. La differenza la fa il modo in cui si gestisce quel determinato momento. Mi auguro che il Parma continui su questa strada e non abbia momenti bui. Tuttavia dovesse arrivare un periodo avverso, è importante avere una buona gestione mentale della situazione e avere una rosa lunga. Il Parma è conscio di poter raggiungere un obiettivo importante, i giocatori si divertono, questi sono aspetti che fanno la differenza. Il pericolo può essere rappresentato dalla modalità di gestire un momento negativo. Credo che la società, Pecchia e l'intero staff abbiano le carte in regola per gestire mentalmente nel miglior modo possibile l'eventuale momento negativo, che mi auguro non arrivi".

PROMOZIONE -"Nel corso di questa prima fase di campionato ci sono state delle sorprese. Il Cittadella sta facendo un ottimo campionato, come il Catanzaro e il Modena. Tuttavia alla lunga i valori verranno fuori, quindi penso che il Palermo, Cremonese, Venezia e Como possono ambire a un eventuale secondo posto. Credo che anche la Sampdoria possa dire la sua, nonostante la squadra blucerchiata al momento sia molto dietro. Secondo me le squadre che possono lottare per la promozione diretta sono Palermo e Cremonese su tutte, poi Como e Venezia. Mi auguro con tutto il cuore che il Parma concluda la stagione al primo posto", ha concluso.

