Calciomercato Napoli, il portiere Ospina è in scadenza: possibile ritorno in Colombia

Ospina è in scadenza con il Napoli. Spalletti vede Meret come portiere titolare, con l'ex Arsenal che potrebbe tornare in Colombia

Mediagol ⚽️

David Ospina, portiere del Napoli, è attualmente in scadenza di contratto con il club partenopeo. Il tecnico Spalletti sa che il futuro del club azzurro non è rappresentato dal trentacinquenne colombiano, con Alex Meret in crescita stagione dopo stagione.

Pertanto, dalla stessa Colombia arrivano voci di mercato che vedrebbero il ritorno di Ospina all'Atletico Nacional, club di Medellìn che ha fatto calcisticamente sbocciare il portiere ex Arsenal e Nizza già nel 2005. Vedremo come si muoverà il Napoli, sapendo che il 30 giugno del 2022 scadrà il contratto del colombiano.