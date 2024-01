Calciomercato Como, Cerri va all’Empoli: società alla ricerca del sostituto

Il Como in attesa del ritorno in campo contro la Reggiana, sta lavorando per rinforzare la rosa. Oltre al mercato in entrata, la società si sta muovendo in uscita. L'Empoli del tecnico Andreazzoli, impelagata nella lotta per non retrocedere in Serie B, sta cercando un attaccante per potenziare il reparto avanzato. L'idea era Matteo Brunori, capitano del Palermo, per il quale il club avrebbe offerto il cartellino di Caputo, ottenendo un secco no da parte del club siciliano, che non vuole privarsi del suo trascinatore. L'attenzione della formazione toscana si è spostata in Lombardia, nella compagine lariana. In settimana gli azzurri contano di chiudere il prestito con diritto di riscatto di Alberto Cerri dal Como, che è già a caccia del sostituto.