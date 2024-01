Serie B, Venturato: “Venezia, Palermo e Cremonese si giocheranno il secondo posto”

"Dragusin è un giocatore molto forte, con grandi qualità. Può inserirsi bene in una squadra di prima fascia come il Napoli". Così Roberto Venturato, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal tecnico ex Cittadella e Spal: dal possibile trasferimento del difensore centrale del Genoa e della Nazionale rumena al Napoli di Walter Mazzarri, nel mirino anche del Tottenham, alle favorite in Serie B per la promozione. Ma non solo...