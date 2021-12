Cairo: “Belotti? Preso a Palermo quando non credevano più in lui, ora via a zero”

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, sul futuro dell'attaccante ex Palermo Andrea Belotti

Sirene estere per Andrea Belotti, che potrebbe seguire Lorenzo Insigne al Toronto. L'ex Palermo, in scadenza col Torino, lascerà in ogni caso il club granata a parametro zero dopo il mancato rinnovo. Un argomento spinoso analizzato dal presidente del Toro, Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni de "La Stampa".