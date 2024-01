Cagliari, tegola in allenamento per Lapadula: ecco il comunicato del club sardo

A poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan, arriva un'importante notizia per i tifosi. Brutta tegola per l'attacante Gianluca Lapadula. Il bomber si era fermato, salvo poi giocare nelle ultime sfide ma purtroppo deve dare di nuovo forfait. Adesso per Ranieri l'arduo compito di giocare senza il bomber italo-peruviano, trascinatore dei rossoblù nell'annata scorsa in Serie B. Di seguito il comunicato del Cagliari su Lapadula.