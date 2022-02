Cagliari-Napoli, solo pari per Spalletti: Osimhen risponde a Pereiro, è 1-1

Cagliari e Napoli si dividono un punto nel primo posticipo della 26a giornata di Serie A, il gol di Osimhen risponde a Pereiro

⚽️

Termina in pareggio la sfida della "Sardegna Arena" tra i padroni di casa del Cagliari e il Napoli. La compagine di Spalletti manca l'allungo in classifica e non riesce a sfruttare i passi falsi di Milan e Inter, rossoblu che invece conquistano un punto importante in ottica salvezza.

Prima occasione per il Cagliari con il bomber Joao Pedro, che aggancia la sfera in area di rigore ma il suo tiro termina di poco a lato. Alla mezz'ora nuovamente pericoloso l'attaccante ex Palermo, stavolta è Ospina a negare il vantaggio ai sardi. Quattro minuti più tardi gran parata di Cragno sugli sviluppi di un corner per i partenopei, Mario Rui prova a portare avanti il Napoli ma il portiere della nazionale si oppone.

Nella ripresa i rossoblu passano avanti alla prima occasione con Gaston Pereiro, in un momento di super forma, gran tiro dal limite dell'area che colpisce il palo e si infila alla sinistra di Ospina. Due giri di orologio e il Cagliari sfiora il raddoppio con Deiola, stavolta il portiere colombiano si oppone alla grande. Napoli che rincorre invano in cerca del pari e rischia di subire il secondo gol con la progressione di Marin, ma ancora l'estremo difensore sudamericano risponde presente. Azzurri che trovano il pareggio con il bomber Osimhen, imbeccato bene da Mario Rui, nulla da fare per Cragno.