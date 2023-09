Cagliari, l’attacco arranca: solo un gol segnato dalla banda Ranieri in questo inizio

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che spiega come la squadra di Claudio Ranieri sia in crescita come dimostrato con l'Udinese, ma continui a fare fatica in zona gol, dove le polveri restano bagnate. Il roster in avanti è stato pressoché rivoluzionato con l'aggiunta di Shomurodov (poche presenze per lui), Oristanio, e Petagna. Da ora in avanti il tecnico dei sardi conterà proprio su quest'ultimo, l'attaccante arrivato dal Monza sul finire del mercato. Andrea è ancora a secco visto un problema al polpaccio che lo ha tenuto fermo nell'ultimo match. La condizione della punta migliora, ma non è ancora chiaro se contro l'Atalanta potrà partire dall'inizio. Ranieri non vuole correre rischi e dovrebbe puntare sulla coppia Luvumbo-Pavoletti, con l'ex SPAL e Napoli pronto a subentrare. Già dalla prossima giornata in programma domenica 24 settembre alle ore 15:00 al Gewiss Stadium, la truppa di Ranieri avrà come obiettivo quello di gonfiare la rete