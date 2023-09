LIVE Serie A, Cagliari-Udinese: Prati e Lucca titolari, segui la diretta

Segui la diretta testuale della sfida valevole per la quarta giornata di Serie A, in scena alle ore 12:30 all'Unipol Domus.

Queste le formazioni ufficiali della gara Cagliari-Udinese, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 12:30 all'Unipol Domus.