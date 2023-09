Cagliari, ecco Petagna: “Ranieri, è bastata una chiamata. Su Lapadula e Pavoletti…”

Il neopromosso Cagliari di Ranieri sta facendo fatica nelle prime uscite stagionali. Il club sardo infatti si trova al penultimo posto con appena un punto conquistato in tre partite. La società rossoblù, visto l'infortunio occorso a Gianluca Lapadula trascinatore nel campionato di Serie B della scorsa stagione, ha investito per dare una valida alternativa al coach ex Leicester nel reparto offensivo. La compagine targata Tommaso Giulini ha comprato Andrea Petagna in prestito con diritto di riscatto dal Monza . Ecco le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di presentazione dal bomber ex SPAL e Napoli tra le altre:

INFORTUNIO - "Mi sento bene, ho avuto un problema a Bologna, ma non c'è lesione. Al momento non so se domenica potrò essere a disposizione. Pavoletti? Anche per è un piacere poter giocare con uno come lui. Secondo me possiamo giocare insieme".