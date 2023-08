Fabio Lupo: “Cagliari, Prati è pronto e con Ranieri crescerà. Rifiuto al Palermo…”

PALERMO - "Ha rifiutato il Palermo per andare al Cagliari in A? Io rifiutare Palermo la vedo sempre una cosa complicata perché conosco la piazza e so cosa può dare. Però dal punto di vista del ragazzo ci può stare di volersi misurare subito in Serie A. Come arriva Prati alla SPAL? Era tra i calciatori della D che meritava grande considerazione. Con il Ravenna c’è stata una trattativa con buonsenso da parte di tutti".