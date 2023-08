Bologna-Cagliari, Ranieri: ” Prati? Un gioiello. La sfida con Thiago Motta…”

PETAGNA – «Parlerò con lui, oggi si è allenato, vedremo cosa mi dice. Si è allenato benissimo, ha giocato solo al Torneo Berlusconi. Sa tenere palla, salta bene di testa e sa far giocare bene i compagni e può giocare con tutti i nostri attaccanti»

BOLOGNA – «Gara difficile, sanno tenere la palla. Giocano in casa e vorranno vincere, dobbiamo giocare come a Torino»

WIETESKA – «Wieteska si è già allenato, giocatore di esperienza che ci darà una grande mano»

THIAGO MOTTA – «Non so come sia da allenatore ma rispecchia il suo modo di giocare, giocano a uno due tocchi e girano palla molto velocemente»

VICTORINO – «E’ la vita purtroppo, non sappiamo cosa passa nella mente di quei ragazzi che sono stati importanti per milioni di persone che poi cadono in depressione»

MERCATO – «Sono soddisfatto, quello che avevamo pianificato è arrivato, se c’è qualcuno che vuole andare a giocare ci sarà qualcuno in uscita ma in entrata va bene la rosa che ho a disposizione»

PEREIRO – «Lo facciamo allenare, se nel corso dell’anno ci sarà qualcuno che vuole puntare su di lui saremo felici di darlo altrimenti non chiudo la porta a nessuno»

PAVOLETTI – «Non ci sono lesioni, non so se sia convocabile ha ancora fastidio e non si è allenato per niente. La vedo difficile, non vorrei rischiarlo e perderlo per più tempo»

SERIE A – «Nelle difficoltà dobbiamo giocarla lunga e andare in pressing, non voglio togliere certezze alla difesa»

PRATI – «Prati è un gioiello, dobbiamo salvaguardare e far giocare nel momento giusto. Non abbiamo uno come lui, starà a me metterlo nella miglior condizione possibile»

