Bologna-Atalanta 0-1, Gasperini batte Mihajlovic grazie a Cissé. Scavalcata la Lazio

L'Atalanta di Gasperini batte il Bologna di Mihajlovic grazie al gol di Cissé nel posticipo di Serie A. I nerazzurri sorpassano la Lazio

Atalanta corsara allo stadio "Dall'Ara" nel posticipo domenicale di Serie A contro il Bologna. Successo importantissimo per la compagine di Gasperini che sorpassa la Lazio, sconfitta poche ore prima nel derby contro la Roma, con i nerazzurri che sono balzati al sesto posto, agganciando proprio i giallorossi di Mourinho al quinto posto.

Il gol che ha deciso la gara è arrivato all'82': Pasalic serve il giovane guineano Cissé che elude il fuorigioco e segna la sua prima rete in Serie A con un sinistro a battere Skorupski. Recupero extra-large dovuto a delle sostituzioni non solo da parte di entrambe le formazioni ma anche da parte del team degli arbitri. Negli ultimi minuti di gara sarebbe arrivata anche la firma di Pasalic che era riuscito a dare un tocco vincente alla conclusione di Koopmeiners ma la rete è stata annullata poco dopo per fuorigioco.