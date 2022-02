Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni: Gasperini con Boga, Giampaolo ritrova Sensi

Atalanta e Sampdoria si affronteranno questa sera al "Gewiss Stadium" nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Si chiuderà questa sera con il "monday night" tra Atalanta e Sampdoria, la ventisettesima giornata di Serie A. La 'Dea', dopo il ko contro la Fiorentina, è in cerca di una vittoria per puntare il quarto posto attualmente occupato dalla Juventus. I blucerchiati, reduci da un avvio di stagione complicato, sono decisi ad allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica ritrovando il successo in trasferta che manca ormai dal 22 dicembre.

Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20.45. Sarà Dazn a tramsettere in diretta Atalanta-Sampdoria: il match sarà visibile su smartphone, tablet, pc, smart tv e su tutti i dispositivi compatibili con la visione in streaming tramite l’applicazione ufficiale e il sito web dell’emittente.

Diverse le assenze per Gasperini che, costretto a fare a meno di Zapata, Miranchuk e Ilicic, conferma il 3-4-1-2 con il tridente offensivo composto da Malinovskyi, Boga e Pasalic alle spalle. Toloi, Scalvini e Palomino in difesa. Sulle corsie esterne di centrocampo spazio a Hateboer a destra e Maehle a sinistra. Al centro giocheranno Koopmeiners e Freuler.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All.: Gasperini.

Tante le assenze anche in casa Sampdoria, che non potrà contare sugli squalificati Candreva e Bereszynski e sugli infortunati Damsgaard, Askildsen e Gabbiadini. Modulo speculare per Giampaolo che in difesa si affida a Colley, Ferrari e Magnani. A centrocampo spazio ad Augello, Rincon, Ekdal e Conti. Sulla trequarti, torna Sensi che agirà alle spalle della coppia d'attacco Caputo-Quagliarella.

SAMPDORIA (3-4-1-2) probabile formazione: Falcone; Ferrari, Magnani, Colley; Conti, Rincon, Ekdal, Augello; Sensi; Caputo, Quagliarella. All.: Giampaolo.