Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali: chance per Boga. Ok Quagliarella-Caputo

Si chiuderà questa sera con il “monday night” tra Atalanta e Sampdoria, la ventisettesima giornata di Serie A. La ‘Dea’, dopo il ko contro la Fiorentina, è in cerca di una vittoria per puntare il quarto posto...

Si chiuderà questa sera con il "monday night" tra Atalanta e Sampdoria, la ventisettesima giornata di Serie A. La 'Dea', dopo il ko contro la Fiorentina, è in cerca di una vittoria per puntare il quarto posto attualmente occupato dalla Juventus. I blucerchiati, reduci da un avvio di stagione complicato, sono decisi ad allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica ritrovando il successo in trasferta che manca ormai dal 22 dicembre. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20.45. Sarà Dazn a tramsettere in diretta Atalanta-Sampdoria.