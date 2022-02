Atalanta-Juventus 1-1, a Malinovskyi risponde Danilo al 92′. Allegri resta quarto

Malinovskyi ha aperto Atalanta-Juventus con uno splendido gol ma Danilo allo scadere riporta Allegri al quarto posto. Gasperini amareggiato

L'Atalanta mastica amaro per un risultato che sembrava già vedere la formazione di Gasperini sorpassare quella di Allegri in classifica. La venticinquesima giornata di Serie A ha visto la Juventus riagguantare il pareggio in extremis.

Al 3' Vlahovic ha subito fatto scaldare i guantoni a Sportiello con un sinistro a giro smanacciato dal portiere bergamasco. Al 31' episodio dubbio del match con Koopmeiners che sarebbe stato travolto da Szczesny in uscita, con Muriel che a porta vuota non è riuscito a calciare con forza verso la porta ed ha agevolato il salvataggio a Bonucci. Dopo qualche minuto di attesa in cui la "dea" chiedeva l'espulsione del portiere polacco, l'arbitro Mariani non ha consultato il VAR ed ha deciso di proseguire con il calcio d'angolo nerazzurro. Al 77' è passata in vantaggio l'Atalanta con Ruslan Malinovskyi che a seguito di un appoggio corto da parte di Freuler col tacco su calcio di punizione ha scaricato un sinistro violentissimo con la sfera che si è abbassata ed è entrata in rete. Non è il primo gol per l'ucraino contro la Juventus, ricordando la gara giocatasi la stagione precedente decisa proprio da lui. All'84' clamorosa occasione sprecata per il raddoppio dei nerazzurri con Hateboer che ha colpito di testa la palla crossata lunga dalla destra ma a pochi passi dalla porta ha colpito solo i legni. Al 90+2' a pareggiare i conti ci ha pensato il difensore Danilo che ha fissato il risultato sull'1-1 con un colpo di testa su calcio d'angolo.