Atalanta-Juventus 0-0: reti bianche al ‘Gewiss’. Pareggio tra Gasperini e Allegri

Termina Atalanta-Juventus, valevole per la settima giornata di campionato in programma alle ore 18:00. Il match si è concluso con il risultato di 0-0. Un pareggio che non fa felici nessuna delle due squadre ma che serve per il morale e per rimanere vicini alle zone calde della classifica. Per la Dea terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie contro Cagliari e Verona; per i bianconeri quattro punti in una settimana dopo la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium e la vittoria casalinga contro il Lecce nel turno infrasettimanale. I bergamaschi ci hanno provato di più rispetto agli ospiti soprattutto con una punizione di Muriel nel secondo tempo nel quale Szczesny si è superato ma alla fine nessuno delle due formazioni è riuscita a sbloccarla.