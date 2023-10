Ascoli-Parma, Pecchia: “Partita spigolosa. Bianconeri assemblati bene, saremo pronti”

Il Parma è attualmente la capolista indiscussa del campionato di Serie B. La formazione ducale, nell'ultimo turno di campionato uscita vincitrice nella sfida interna contro il Como, nel prossimo match, in programma al "Cino e Lillo Del Duca" alle ore 16:15, sfiderà l'Ascoli di William Viali, invischiato nella lotta per accedere alla zona playoff. Pecchia ha le idee chiare su come affrontare i bianconeri e infatti chiede ai suoi di continuare questo periodo magico e cercare di allungare sulle inseguitrici. Alla vigilia della sfida, il tecnico ex Cremonese, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni ufficiali riprese da ParmaLive.com: